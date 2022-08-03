По сообщениям различных ресурсов, площадь пожара составила порядка 20 тыс. квадратных метров.
В компании OZON сообщили — всех сотрудников склада эвакуировали. В результате случившегося никто не пострадал.
Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки, пишет m24.ru.
«Я проезжал рядом с горящим складом, там достаточно много дыма. В воздухе был едкий запах. Это склады, но чьи именно, сказать не могу. Это огромные склады, ангары. Затруднений на дорогах рядом с горящим объектом пока нет», — рассказал очевидец.
По последним данным, площадь пожара составила до 35 тыс. квадратных метров.