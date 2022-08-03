3 августа
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Происшествия

Загорелся гигантский склад OZON. Пощадь пожара — до 35 тысяч кв метров (обновлено)

3 августа пожар произошел на складе OZON в районе подмосковной Истры, сообщает НТВ.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

По сообщениям различных ресурсов, площадь пожара составила порядка 20 тыс. квадратных метров.

В компании OZON сообщили — всех сотрудников склада эвакуировали. В результате случившегося никто не пострадал.

Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки, пишет m24.ru.

«Я проезжал рядом с горящим складом, там достаточно много дыма. В воздухе был едкий запах. Это склады, но чьи именно, сказать не могу. Это огромные склады, ангары. Затруднений на дорогах рядом с горящим объектом пока нет», — рассказал очевидец.

По последним данным, площадь пожара составила до 35 тыс. квадратных метров.

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