Челябинец приехал в Алтайский край, чтобы взорвать здание администрации в Рубцовске

В 2022 году он вступил в запрещенную проукраинскую организацию. Там и получил задание подорвать администрацию.
При обыске у него нашли взрывчатку, а также материалы для ее создания.
Ранее в Якутии недалеко от нефтебазы, обнаружили странный ящик.
Мужчина получил задание от куратора и сразу выдвинулся на Алтай, передает Mash Siberia.
В 2022 году он вступил в запрещенную проукраинскую организацию. Там и получил задание подорвать администрацию.
При обыске у него нашли взрывчатку, а также материалы для ее создания.
Ранее в Якутии недалеко от нефтебазы, обнаружили странный ящик.
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