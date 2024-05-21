Чемодан с огнестрельными раритетами нашли в Москве

В парке по ул. Мосфильмовской нашли бесхозный чемодан и сообщили о нем в полицию. Внутри обнаружили раритетное огнестрельное оружие, сообщает 112 .

В чемодане оказались четыре пистолета «Walther», в том числе – карманный, один Borchardt-Luger, он же – «Парабеллум» и Browning.

Все модели изготовлены в 1900-1908 годах. Также в чемодане лежало более 300 патронов к ним. У всего оружия есть серийные номера.

Правоохранители устанавливают владельца чемодана и его содержимого. Возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота огнестрельного оружия. Предварительно известно, что оружие пригодно для стрельбы.

Ранее следственный комитет показал на видео оружие террористов в Crocus City Hall.

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