Череда сильных пожаров перекинулась и на Барнаул

Вечером 14 октября в Центральном районе краевой столицы полностью выгорели надворные постройки частного дома. За минувшие выходные это далеко не первый крупный пожар. В районах края горели дома и поля. Погибших и пострадавших нет, но имущество людей серьезно пострадало.

В Барнауле дом вспыхнул на улице Кутузова. На тушение пожара привлекалось три единицы техники и 10 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 20:03. В 20:17 пожар локализован, в 20:21 возгорание было ликвидировано.

В этот же день частные дома и надворные постройки полыхали в Первомайском и Мамонтовском районах края.

Что произошло ранее?

13 октября в селе Кубанка Калманского района произошел сильный пожар. Огнем были охвачены сразу несколько жилых домов.

Пожар начался из-за возгорания травы. Дул сильный ветер, огонь быстро распространялся, и вскоре загорелись два частных дома.

Пожар в Кубанке. vk.com/barneos22

Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. К месту ЧП также выезжали спасатели из соседних территорий. Пожарные остановили распространение огня и продолжают работать на месте. Погибших и пострадавших нет.