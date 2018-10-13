В МЧС рассказали подробности серьезного пожара в поселке Кубанка под Барнаулом

Пожар начался из-за возгорания травы. Дул сильный ветер, огонь быстро распространялся, и вскоре загорелись два частных дома.
Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. К месту ЧП также выезжали спасатели из соседних территорий. Пожарные остановили распространение огня и продолжают работать на месте. Погибших и пострадавших нет.
Сельчан, чьи дома повреждены от огня, временно разместили в школе. Там организовали питание.
В других районах края также произошло несколько пожаров. В регионе горели дома, поля и деревья.
Спасатели напоминают, что нужно быть предельно внимательным при обращении с огнем. В ветреную погоду он может быстро распространяться на большие территории. В районах, где сохранится сухая ветреная погода, высок риск возникновения пожаров.
В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение.