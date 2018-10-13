Алтайский край накрыла непогода: горят поля, дома и деревья

- Возле Бураново в Калманском районе полыхают поля:
Горят поля.
Юрий Кузьмин в vk.com/barneos22
Горят поля.
Юрий Кузьмин в vk.com/barneos22
слайд 3
Горят поля.
Юрий Кузьмин в vk.com/barneos22
- В районе поелка Кошачий в Новоалтайске горят несколько домов:
- В поселке Бажево Первомайского района, также горит дома, огонь перекинулся на пристройки:
Пожар в Бажево.
Иван Горбунов в vk.com/barneos22
Пожар в Бажево.
Иван Горбунов в vk.com/barneos22
- Горят луга пред Камнем-на-Оби:
Пожар перед Камнем-на-Оби.
Надежда Кайгородова в vk.com/barneos22
Пожар перед Камнем-на-Оби.
Надежда Кайгородова в vk.com/barneos22
- В Барнауле возле «Школы садоводов» на Змеиногорском тракте горят деревья.
Также серьезный пожар произошел в поселке Кубанка, расположенном в 70 км от Барнаула.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю отмечают, что ситуация в регионе находится под контролем. Погибших и пострадавших людей на пожарах нет. Погода в крае стабилизируется, новых возгораний не зарегистрировано.
Напомним, на выходные в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигнуть 24 м/с.