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Алтайский край накрыла непогода: горят поля, дома и деревья

В Алтайском крае 13 октября ухудшилась погода и начал дуть сильный ветер. В разных частях региона произошло несколько пожаров, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

Пожар в Бажево.
Пожар в Бажево.
Иван Горбунов в vk.com/barneos22
  • Возле Бураново в Калманском районе полыхают поля:
Горят поля.
Горят поля.
Юрий Кузьмин в vk.com/barneos22
Горят поля.
Горят поля.
Юрий Кузьмин в vk.com/barneos22

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Горят поля.
Горят поля.
Юрий Кузьмин в vk.com/barneos22
  • В районе поелка Кошачий в Новоалтайске горят несколько домов:
  • В поселке Бажево Первомайского района, также горит дома, огонь перекинулся на пристройки:
Пожар в Бажево.
Пожар в Бажево.
Иван Горбунов в vk.com/barneos22
Пожар в Бажево.
Пожар в Бажево.
Иван Горбунов в vk.com/barneos22
  • Горят луга пред Камнем-на-Оби:
Пожар перед Камнем-на-Оби.
Пожар перед Камнем-на-Оби.
Надежда Кайгородова в vk.com/barneos22
Пожар перед Камнем-на-Оби.
Пожар перед Камнем-на-Оби.
Надежда Кайгородова в vk.com/barneos22
  • В Барнауле возле «Школы садоводов» на Змеиногорском тракте горят деревья.

Также серьезный пожар произошел в поселке Кубанка, расположенном в 70 км от Барнаула.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю отмечают, что ситуация в регионе находится под контролем. Погибших и пострадавших людей на пожарах нет. Погода в крае стабилизируется, новых возгораний не зарегистрировано.

Напомним, на выходные в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигнуть 24 м/с.

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