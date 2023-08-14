14 августа
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Происшествия

Череп и кости нашли в селе под Новосибирском, где полицейские могли убить девочку

Появились подробности двух жестоких убийств школьницы и 26-летнего мужчины, в которых подозревают полицейских, сообщает "КП-Новосибирск".

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Преступления произошли еще в 2010-2013 годах. В убийствах подозревают четырех сотрудников МВД. При задержании двое из них все еще работали в органах.

По версии следствия, 13 лет назад они сбили девочку - Наташу Матюхину, но, побоявшись ответственности, расправились с ней.

А 10 лет назад их жертвой мог стать 26-летний Владимир Поторокин.

Оба считались пропавшими без вести. При этом мужчину, возможно, пытали перед смертью. Есть вероятность, что он знал обстоятельства смерти школьницы.

При этом труп Владимира нашли, а вот местонахождение тела школьницы все еще неизвестно.

Весной этого года пастух признался, что прошлым летом нашел останки в месте, где с девочкой могли расправиться.

Из земли торчала макушка черепа, пастух сначала подумал, что это гриб, но, копнув, понял, какую находку совершил. Он испугался и закопал череп обратно.

Позже правоохранители вновь раскопали это место и нашли еще и кости.

Пастух считает, что останки принадлежат не Наташе. Однако именно после этой находки следователи и задержали подозреваемых сотрудников полиции.

Ранее мы рассказывали о загадочной пропаже школьницы и об аресте полицейских подробнее.

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