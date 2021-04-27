27 апреля
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Происшествия

Черное небо и оранжевый шар: регионы Сибири попали в число мировых эпицентров концентрации угарного газа

Новосибирская и Омская области временно оказались одними из мировых эпицентров концентрации угарного газа (CO).

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

Среди мировых эпицентров концентрации угарного газа 27 апреля также территории на юге Китая, севере Вьетнама и Индии.

Высокие концентрации угарного газа в Новосибирске и Омске могут быть связаны с лесными пожарами.

С 12 по 26 апреля зафиксировано около двух тысяч термически активных точек, что «составляет половину от общего количества зарегистрированных за весь прошлый год», сообщает главк МЧС по Новосибирской области.

С 24 по 25 апреля на территории региона площадь ландшафтных и лесных пожаров выросла вдвое с 73 тыс. до 142 тыс. га, отмечает Тайга.инфо.

«Черное небо окутало Новосибирск: солнце превратилось в оранжевый шар, в воздухе — запах гари», — пишут сибиряки в соцсетях.

Данные отслеживаются 27 апреля на сайте сервиса мониторинга состояния окружающей среды Windy.com, пишет polit.ru.

Между тем количество ландшафтных пожаров в Алтайском крае неуклонно растет, сообщают в пресс-службе МЧС. 25 апреля в регионе потушили 64 возгорания. Главная задача — не допустить переходов ландшафтных пожаров на населённые пункты.

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