Черное небо и оранжевый шар: регионы Сибири попали в число мировых эпицентров концентрации угарного газа

Новосибирская и Омская области временно оказались одними из мировых эпицентров концентрации угарного газа (CO).

Среди мировых эпицентров концентрации угарного газа 27 апреля также территории на юге Китая, севере Вьетнама и Индии.

Высокие концентрации угарного газа в Новосибирске и Омске могут быть связаны с лесными пожарами.

С 12 по 26 апреля зафиксировано около двух тысяч термически активных точек, что «составляет половину от общего количества зарегистрированных за весь прошлый год», сообщает главк МЧС по Новосибирской области.

С 24 по 25 апреля на территории региона площадь ландшафтных и лесных пожаров выросла вдвое с 73 тыс. до 142 тыс. га, отмечает Тайга.инфо.

«Черное небо окутало Новосибирск: солнце превратилось в оранжевый шар, в воздухе — запах гари», — пишут сибиряки в соцсетях.

Данные отслеживаются 27 апреля на сайте сервиса мониторинга состояния окружающей среды Windy.com, пишет polit.ru.

Между тем количество ландшафтных пожаров в Алтайском крае неуклонно растет, сообщают в пресс-службе МЧС. 25 апреля в регионе потушили 64 возгорания. Главная задача — не допустить переходов ландшафтных пожаров на населённые пункты.