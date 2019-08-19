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Происшествия

«Черное небо» возвращается: Сибирь накрыло вредной «дымкой»

Новосибирск накрыла дымка. Уровень загрязнения достиг отметки «вредный».

Смог в Барнауле. Июль 2019.
Смог в Барнауле. Июль 2019.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивается в 7 баллов из 10 по шкале сервиса City Air (то есть вреден для здоровья).

Концентрация взвешенных частиц РМ10 170,5 микрограммов/куб. м. Частиц РМ2,5 — 150,5 микрограммов/куб. м. По последнему показателю предельно допустимая концентрация, по оценкам наблюдателей, превышена в 1,5 раза, пишет Тайга.инфо.

В Западно-Сибирском гидрометцентре отметили, что «дымка», «туманы» и «мгла» действительно накрыли Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую область 18 августа. Видимость составляет 50−500 метров.

Напомним, в конце июля регионы Западной Сибири накрыл смог от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Жители жаловались на едкий запах дыма. Власти и МЧС уверяли, что «небольшая дымка с запахом гари» безопасна. Однако позже в Барнауле, Кемерове и Новосибирске ввели режим «черного неба», предусматривающий сокращение выбросов промышленных предприятий.

В Барнауле, дымка держалась порядка трех недель — пока не сменилось направление ветра. Смог дошел до Урала и Казахстана. К августу дымка рассеялась. В NASA увидели дым от сибирских пожаров над Канадой и США.

Теперь смог накрыл города Иркутской области — более 60 населенных пунктов находятся в зоне задымления от лесных пожаров.

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