«Черное небо» возвращается: Сибирь накрыло вредной «дымкой»

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивается в 7 баллов из 10 по шкале сервиса City Air (то есть вреден для здоровья).

Концентрация взвешенных частиц РМ10 170,5 микрограммов/куб. м. Частиц РМ2,5 — 150,5 микрограммов/куб. м. По последнему показателю предельно допустимая концентрация, по оценкам наблюдателей, превышена в 1,5 раза, пишет Тайга.инфо.

В Западно-Сибирском гидрометцентре отметили, что «дымка», «туманы» и «мгла» действительно накрыли Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую область 18 августа. Видимость составляет 50−500 метров.

Напомним, в конце июля регионы Западной Сибири накрыл смог от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Жители жаловались на едкий запах дыма. Власти и МЧС уверяли, что «небольшая дымка с запахом гари» безопасна. Однако позже в Барнауле, Кемерове и Новосибирске ввели режим «черного неба», предусматривающий сокращение выбросов промышленных предприятий.

В Барнауле, дымка держалась порядка трех недель — пока не сменилось направление ветра. Смог дошел до Урала и Казахстана. К августу дымка рассеялась. В NASA увидели дым от сибирских пожаров над Канадой и США.

Теперь смог накрыл города Иркутской области — более 60 населенных пунктов находятся в зоне задымления от лесных пожаров.