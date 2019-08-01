В NASA увидели дым от сибирских пожаров над Канадой и США

С 23 по 30 июля NASA зарегистрировало 262 067 источников пожаров в России, дым от которых должен был, согласно расчетам, достичь США и Канады 31 июля — 1 августа.
«Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь виден на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров», — цитирует РБК специалиста NASA Колина Сефтора.
По его словам, дым распространился вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также заметен над Ванкувером и Сиэтлом.
В конце июля России составила 2,7 млн га, что примерно соответствует территории, занимаемой штатом Массачусетс (примерно равно территории Крыма или двух Калининградских областей).
Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.
Шаманы коренных народов России начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в Сибири.