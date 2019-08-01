В NASA увидели дым от сибирских пожаров над Канадой и США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США зафиксировало дым от лесных пожаров над Аляской и на западном побережье Северной Америки, пишет Lenta.ru.

С 23 по 30 июля NASA зарегистрировало 262 067 источников пожаров в России, дым от которых должен был, согласно расчетам, достичь США и Канады 31 июля — 1 августа.

«Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь виден на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров», — цитирует РБК специалиста NASA Колина Сефтора.

По его словам, дым распространился вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также заметен над Ванкувером и Сиэтлом.

В конце июля России составила 2,7 млн га, что примерно соответствует территории, занимаемой штатом Массачусетс (примерно равно территории Крыма или двух Калининградских областей).

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.

Лесные пожары в Сибири , снимок со спутника. roscosmos.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.

Шаманы коренных народов России начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в Сибири.