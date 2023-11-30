Казахстанские полицейские сообщили о погибших россиянах при пожаре в хостеле

Всего в результате ночного пожара погибли 13 человек.

Очаг находился в подвале трехэтажного здания, в котором первый этаж переоборудовали под хостел.

Двоих госпитализировали. В хостеле, по предварительным данным, находилось 72 человека, 59 из них покинули здание сами.

Ранее сообщалось, что хостел с сотнями постояльцев охвачен огнем в Подмосковье. Это случилось в 2022 году в деревне Дубровки в Солнечногорском районе Подмосковья. Пламя охватило всю кровлю.

Из хостела тогда эвакуировали 311 человек. Это 6 человек персонала и 305 постояльцев. По предварительным данным, пострадавших нет.