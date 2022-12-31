31 декабря
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Происшествия

Четыре человеческих черепа обнаружили в посылке в аэропорту

Нацгвардия Мексики в посылке в международном аэропорту обнаружила четыре человеческих черепа.

Череп. Останки.
Череп. Останки.
СС0

Посылку обнаружили при помощи рентгена во время досмотра грузов, которые отправляются курьерскими компаниями.

Черепа — разного размера. Они были завернуты в прозрачный пластик и алюминиевую фольгу. При них не было никакой документации.

Местные СМИ утверждают, что человеческие останки привезли из города Апацинган. Посылку должны были получить в США, указывает Газета.Ru.

Содержимое посылки изъяли для проведения расследования.

Ранее череп со следами древнейшей операции на ухе нашли в Европе.

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