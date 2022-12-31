Четыре человеческих черепа обнаружили в посылке в аэропорту

Посылку обнаружили при помощи рентгена во время досмотра грузов, которые отправляются курьерскими компаниями.
Черепа — разного размера. Они были завернуты в прозрачный пластик и алюминиевую фольгу. При них не было никакой документации.
Местные СМИ утверждают, что человеческие останки привезли из города Апацинган. Посылку должны были получить в США, указывает Газета.Ru.
Содержимое посылки изъяли для проведения расследования.
Ранее череп со следами древнейшей операции на ухе нашли в Европе.
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