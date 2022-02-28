Череп со следами древнейшей операции на ухе нашли в Европе

Женский череп нашли на территории древнего погребения, образованного около 4000 лет до н. э.
На нем сохранились следы ушной инфекции, поразившей кости, и трепанации — отверстие за левым ухом и следы от ножа.
По всей видимости, у женщины была острая инфекция среднего уха, которая могла вызвать сильные боли и лихорадку. Без лечения в таких случаях за барабанной перепонкой скапливается жидкость, что может привести к потере слуха и даже опасному для жизни воспалению мозговых оболочек.
Судя по состоянию костей, болезнь поразила оба уха, но следы операции ученые нашли лишь с одной стороны. Возможно, операция на другом могла состояться раньше, и кость успела срастись. Слева тоже обнаружились признаки регенерации.
Свою находку они описали в статье в журнале Nature.
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