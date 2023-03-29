Четыре человека погибли при столкновении поезда и легковушки в Крыму

Водитель лекговушки попытался проехать через переезд на красный запрещающий сигнал светофора.
Двое взрослых и двое детей, находившиеся в машине, погибли на месте происшествия, пишет 7info.ru. На месте работали следователи-криминалисты. Опрашивались очевидцы, машинист поезда. Личности погибших устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее учительницу приговорили к 5,5 годам годам за гибель детей под поездом. Женщина после уроков вызвалась отвести детей по домам на личном автомобиле. Однако она выскочила на железнодорожный переезд и попала под поезд.
Три ребенка погибли, один пострадал.