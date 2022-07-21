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Происшествия

Водителя попавшего под поезд автобуса лишили прав на 1,5 года в Алтайском крае

Кулундинским районный суд вынес вердикт по делу водителя автобуса «Яровое — Барнаул», который допустил столкновение с поездом на ж/д переезде в декабре 2021 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

Автобус попал под поезд на переезде в Алтайском крае.
Автобус попал под поезд на переезде в Алтайском крае.
Источник: t.me/rian_ru.

На железнодорожном переезде на участке Кулунда — Табуны водитель пассажирского автобуса нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. При этом переезд был оборудован исправной светозвуковой сигнализацией.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение предотвратить не удалось из-за слишком короткой дистанции. В результате пострадали три человека, из них двое получили травмы средней тяжести, один — легкий вред здоровью.

«В судебном заседании водитель автобуса утверждал, что его незаконные действия спровоцировало ослепление глаз солнечными лучами, из-за чего он не увидел приближающегося поезда, а звуковую сигнализацию не было слышно», — говорится в тексте поста.

Однако свидетели опровергли его слова. По их словам, звуковой сигнал было отчетливо слышно, а перед пересечением переезда автобус обогнал несколько стоящих автомобилей.

На основании показателей свидетелей мужчину признали виновным в несоблюдении ПДД, в результате которого произошло ДТП с потерпевшими, получившими травмы средней тяжести. Ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения водительских прав.

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