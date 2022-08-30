Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом и скорой помощью под Ярославлем

Авария в деревне Воробино Ярославского района с участием бензовоза Mercedes, кареты скорой помощи Fiat и легковушки Suzuki унесла жизни четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП с бензовозом и скорой под Ярославлем

Страшное ДТП произошло утром 30 августа. В результате столкновения бензовоз пробил забор и загорелся на территории домовладения. Огонь перекинулся на здание.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики и следователи. Они выясняют обстоятельства смертельного столкновения.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ярославской области, по факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, очевидец утверждает, что бензовоз «выскочил наперерез» и врезался в скорую «лоб в лоб». После этого грузовик перевернулся, снес шум-экран и упал на территорию частного домовладения, добавил местный житель.