Четыре человека погибли в страшном ДТП на сибирской трассе

Легковой автомобиль Datsun столкнулся с большегрузом DAF на трассе Тюмень-Омск, а затем в иномарку въехала «Волга». В результате аварии погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Авария произошла 6 октября в 7:30. Водитель, управляя Datsun, ехал по трассе Тюмень-Омск. Во время пути он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Легковушка столкнулась с большегрузом DAF. Следовавшая за Datsun «Волга» экстренно затормозила, но врезалась в легковой автомобиль.

«В результате ДТП водитель Datsun, а также его три пассажира скончались на месте происшествия. Личности погибших устанавливают», — подчкеркнули в ведомстве.

«Город 55» уточняет, что на место выехал прокурор Любинского района для координации действий правоохранительных органов.

Возможно возбуждение дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».