По имеющейся информации, авария произошла 02:45. Автомобиль Toyota Corolla ехал из Новосибирска в Камень-на-Оби и столкнулся со следовавшим впереди автомобилем ВАЗ-2105.
В результате отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Nissan, который затем врезался в дерево.
Согласно предварительным данным, четыре человека были доставлены в больницу.
Ранее стало известно, что в ночь на 22 августа в центре Барнаула произошло ДТП, унесшее жизнь мужчины-пешехода.