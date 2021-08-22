Травмы получили четыре человека в результате ДТП, случившегося ночью 22 августа на трассе Новосибирск — Камен-на-Оби, сообщили в паблике « Инцидент Барнаул ».

По имеющейся информации, авария произошла 02:45. Автомобиль Toyota Corolla ехал из Новосибирска в Камень-на-Оби и столкнулся со следовавшим впереди автомобилем ВАЗ-2105.

В результате отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Nissan, который затем врезался в дерево.

Согласно предварительным данным, четыре человека были доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 августа в центре Барнаула произошло ДТП, унесшее жизнь мужчины-пешехода.