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Происшествия

Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новосибирск — Камень-на-Оби

Травмы получили четыре человека в результате ДТП, случившегося ночью 22 августа на трассе Новосибирск — Камен-на-Оби, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

Жесткое ДТП на трассе Новосибирск – Камень-на-Оби.
Жесткое ДТП на трассе Новосибирск – Камень-на-Оби.
vk.com/incident22.

По имеющейся информации, авария произошла 02:45. Автомобиль Toyota Corolla ехал из Новосибирска в Камень-на-Оби и столкнулся со следовавшим впереди автомобилем ВАЗ-2105.

В результате отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Nissan, который затем врезался в дерево.

Согласно предварительным данным, четыре человека были доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 августа в центре Барнаула произошло ДТП, унесшее жизнь мужчины-пешехода.

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