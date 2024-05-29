В Санкт-Петербурге четыре ребенка катались на одном электросамокате и столкнулись с велосипедисткой, сообщает РЕН ТВ.

Изначально на самокате ехали трое, четвертый стал запрыгивать на средство передвижения. Произошло ДТП, указывает Газета.Ru.

После столкновения с велосипедисткой дети начали вести неадекватно и даже не извинились, указывает Lenta.ru. Они, напротив, начали «буянить».

При этом велосипедистка ехала на зеленый сигнал светофора.

Между тем в Барнауле произошло очередное ДТП с электросамокатом. С начала этого сезона в Барнауле уже не в первый раз происходит ДТП с участием электросамоката. В комментариях жители города высказывают свое недовольство по поводу того, что им надоели люди на электросамокатах, которые ездят по дорогам и тротуарам.

Ранее Госавтоинспекция прокомментировала инцидент с электросамокатом в Барнауле.

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