29 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Четыре ребенка на одном электросамокате сбили велосипедистку

В Санкт-Петербурге четыре ребенка катались на одном электросамокате и столкнулись с велосипедисткой, сообщает РЕН ТВ.

Изначально на самокате ехали трое, четвертый стал запрыгивать на средство передвижения. Произошло ДТП, указывает Газета.Ru.

После столкновения с велосипедисткой дети начали вести неадекватно и даже не извинились, указывает Lenta.ru. Они, напротив, начали «буянить».

При этом велосипедистка ехала на зеленый сигнал светофора.

Между тем в Барнауле произошло очередное ДТП с электросамокатом. С начала этого сезона в Барнауле уже не в первый раз происходит ДТП с участием электросамоката. В комментариях жители города высказывают свое недовольство по поводу того, что им надоели люди на электросамокатах, которые ездят по дорогам и тротуарам.

Ранее Госавтоинспекция прокомментировала инцидент с электросамокатом в Барнауле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Художники распишут серые стены
Фестиваль детства с «Михуткой»
Финальный лекторий «Киноугол»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость