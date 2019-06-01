В 05:38 мск с рельсов сошли четыре вагона поезда № 8 (Новосибирск — Владивосток).
Пострадавших в результате инцидента нет. Для устранения последствий ЧП задействованы восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.
В результате инцидента нарушен габарит соседнего пути. Причина схода устанавливается.
Задержек других пассажирских поездов в связи с происшествием нет.
Размещение
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда временно разместили на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. В дальнейшем пассажиров разместят на свободных местах в поезде. На станции назначения готовится резервный состав.
Оперативная информация
Информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).