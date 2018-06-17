В Казахстане пассажирский поезд сошел с рельсов. Есть пострадавшие.

Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Жамбылской области Казахстана, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС Казахстана. По предварительным данным три человека пострадало, один подросток скончался на месте.
ЧП произошло около 14.00 не доезжая до станции Шу в Жамбылской области с поездом направления "Астана-Алматы" №9 "Байтерек". Официальный представитель КЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов подтвердил информацию. По предварительной версиии сошло три вагона, пишет паблик kris_p_almaty со ссылкой на tengrinews.kz.
На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как пассажиры выбираются из вагонов, лежащих на боку, через разбитые окна. По данным очевидцев, с рельсов сошли вагоны поезда сообщением Астана — Алма-Ата.
В Комитете чрезвычайных ситуаций МВД РК подтвердили гибель одного подростка в результате ЧП близ станции Шу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы сами ехали в 9 вагоне. А после нас примерно 13, 14 и 15 вагоны сошли с рельсов. Был резкий скачок, мы почувствовали, что как будто сошли с рельсов. Потом резко затормозили", — рассказала пассажир поезда.
По словам одного из пассажиров, на место быстро подъехали экстренные службы и скорая помощь. Кроме того "уже прибыл другой дополнительный поезд, люди загружаются", — пишут в соцсетях.
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