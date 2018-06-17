В Казахстане пассажирский поезд сошел с рельсов. Есть пострадавшие.

ЧП произошло около 14.00 не доезжая до станции Шу в Жамбылской области с поездом направления "Астана-Алматы" №9 "Байтерек". Официальный представитель КЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов подтвердил информацию. По предварительной версиии сошло три вагона, пишет паблик kris_p_almaty со ссылкой на tengrinews.kz.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как пассажиры выбираются из вагонов, лежащих на боку, через разбитые окна. По данным очевидцев, с рельсов сошли вагоны поезда сообщением Астана — Алма-Ата.

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В Комитете чрезвычайных ситуаций МВД РК подтвердили гибель одного подростка в результате ЧП близ станции Шу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Публикация от @kris_p_almaty Official 🇰🇿🚔🔝 (@kris_p_almaty) 17 Июн 2018 в 1:35 PDT

"Мы сами ехали в 9 вагоне. А после нас примерно 13, 14 и 15 вагоны сошли с рельсов. Был резкий скачок, мы почувствовали, что как будто сошли с рельсов. Потом резко затормозили", — рассказала пассажир поезда.

Публикация от @kris_p_almaty Official 🇰🇿🚔🔝 (@kris_p_almaty) 17 Июн 2018 в 1:35 PDT

По словам одного из пассажиров, на место быстро подъехали экстренные службы и скорая помощь. Кроме того "уже прибыл другой дополнительный поезд, люди загружаются", — пишут в соцсетях.