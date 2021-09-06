Четырехлетний мальчик сбежал из детского сада и прошел несколько километров до «задержания»

Воспитатели сначала хотели найти его самостоятельно, но не смогли и обратились в полицию.
Была составлена ориентировка, на поиски бросили все наряды.
Вскоре сотрудники Госавтоинспекции увидели идущего вдоль дороги малыша примерно в четырех километрах от детсада.
Сотрудники полиции предположили, что ребенок шел в сторону дома, пишет Lenta.ru. Беглеца передали родителям, он не пострадал.
В январе 2019-го якутские девочки сбежали из детсада и получили обморожение и переохлаждение. Одна из девочек сама пришла домой, а вторую на улице увидел водитель проезжавшей автомашины и отвез к родителям.