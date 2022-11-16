16 ноября
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Происшествия

Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае

Четырехлетний мальчик погиб при пожаре вечером 15 ноября в одном из частных домов в селе Нижнекаменка Алтайского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Сгоревший дом.
Сгоревший дом.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По версии следователей, мальчик находился в доме со своим дедом. Родители ребенка выходили в магазин. Когда они вернулись, то попросили мужчину выйти на улицу и помочь с продуктами.

По их словам, ребенок без присмотра остался не более чем на 15 минут. Однако когда входную дверь открыли, из помещения вырвалось сильное пламя. Спасти ребенка не удалось: забежать внутрь оказалось невозможным, огонь охватил весь дом.

Сгоревший дом.
Сгоревший дом.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводят экспертизы, устанавливают причину пожара.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела. Там пообещали дать оценку работе органов профилактики и условиям проживания ребенка в семье, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Ранее два трупа нашли в сгоревшем доме на Алтае.

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