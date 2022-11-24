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Происшествия

Четырехлетняя девочка насмерть замерзла на улице

В Бурятии 22 ноября четырехлетняя девочка ночью вышла из дома в легкой одежде и умерла от переохлаждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

По информации следствия, вечером мать уложила детей спать. Сама она уснула в соседней комнате. Посреди ночи родительница встала проверить малышей и поняла, что ее дочь пропала.

Женщина вместе со старшими детьми кинулись искать ребенка. К поискам также подключились соседи и местные жители.

Малышку нашли только на рассвете возле забора одного из дворов. На ней было только платье, легкая куртка и сапожки.

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У девочки были признаки переохлаждения, полицейские повезли ее на своем автомобиле навстречу скорой помощи. По дороге она скончалась.

Следы алкоголя у матери погибшего ребенка экспертиза не обнаружила. Семья из пятерых детей на учете в органах опеки не состояла.

Во время трагедии отца девочки дома не было, он находился на работе.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего будут установлены.

Ранее стало известно, что четырехлетний ребенок погиб при пожаре в Алтайском крае.

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