4 февраля -18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Четверо детей отравились угарным газом на Алтае

В Алтайском крае проводят проверку по факту отравления угарным газом малолетних детей, сообщает региональный СК.

Печь. Угарный газ.
Печь. Угарный газ.
m.azh.kz.

Инцидент произошел утром 4 февраля в селе Веселоярск (Рубцовский район).

«С признаками отравления угарным газом госпитализировали четверых малолетних детей в возрасте 1 год, 4 года, 8 лет и 12 лет», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной отравления могло стать неисправное печное отопление.

В медучреждении детям оказали помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Региональная прокуратура сообщила о проверках в части профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечении безопасного использования печного оборудования.

Ранее в поселке Гордеевский двое детей погибли возле печи, госпитализировали мать и третьего ребенка.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость