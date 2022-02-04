Четверо детей отравились угарным газом на Алтае

В Алтайском крае проводят проверку по факту отравления угарным газом малолетних детей, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел утром 4 февраля в селе Веселоярск (Рубцовский район).

«С признаками отравления угарным газом госпитализировали четверых малолетних детей в возрасте 1 год, 4 года, 8 лет и 12 лет», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной отравления могло стать неисправное печное отопление.

В медучреждении детям оказали помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Региональная прокуратура сообщила о проверках в части профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечении безопасного использования печного оборудования.

Ранее в поселке Гордеевский двое детей погибли возле печи, госпитализировали мать и третьего ребенка.