Четверо детей отравились угарным газом на Алтае

Инцидент произошел утром 4 февраля в селе Веселоярск (Рубцовский район).
«С признаками отравления угарным газом госпитализировали четверых малолетних детей в возрасте 1 год, 4 года, 8 лет и 12 лет», — рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, причиной отравления могло стать неисправное печное отопление.
В медучреждении детям оказали помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Региональная прокуратура сообщила о проверках в части профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечении безопасного использования печного оборудования.
Ранее в поселке Гордеевский двое детей погибли возле печи, госпитализировали мать и третьего ребенка.