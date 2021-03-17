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Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в большом сибирском бараке. Один ребенок выжил

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четверых детей при пожаре в деревянном многоквартирном доме, сообщает региональный СК.

Пожар. Красноярский край.
Пожар. Красноярский край.
24.мвд.рф.

Трагедия произошла ночью 17 марта — в Лесосибирске загорелась квартира в многоквартирном жилом доме.

«В результате пожара погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет. Их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу», — рассказали в ведомстве.

Как уточняют в красноярском МВД, на месте пожара обнаружили тела детей — 2003, 2011, 2015 и 2018 годов рождения.

Следствие рассматривает версию о коротком замыкании электропроводки. Очаг возгорания находился в коридоре.


В региональном МЧС сообщили, что возгорание произошло в 4:28, ликвидировали пожар в 8:02. На тушение огня привлекали 44 человека и 17 единиц техники.

«Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких», — после трагедии обратилось ведомство к жителям региона.

Ранее в Новосибирской области губернатор пообещал помочь многодетной семье, чьи дети погибли при пожаре 23 февраля.

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