Губернатор поможет многодетной семье, чьи дети погибли при пожаре 23 февраля

Пожар произошел в полдень 23 февраля. Хозяева дома эвакуировались вместе с 16-летний сыном, оставив младших детей.

«Из горящего двухэтажного дома самостоятельно смогли эвакуироваться хозяева и их старший сын. Однако, со слов родителей, в доме еще находилось трое детей», — рассказали в региональном МЧС.

Позже выяснилось, что третьего ребенка в доме не было. В итоге погибли двое детей.

«Мэрию Новосибирска прошу принять все решения для оказания поддержки семье, пострадавшей при пожаре», — сказал Травников на оперативном совещании в облправительстве.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что семья состояла на учете как многодетная. В дом, в котором произошел пожар, она переехала недавно, а раньше жила в общежитии.

Как уточнили в местной прокуратуре, из-за плотной постройки сгорели три дома. Причем жилье многодетной семьи не оборудовали автономным извещателем (АДПИ).

В новосибирском СК отметили, что помимо 16-летнего сына в семье воспитывали двух мальчиков, 2008 и 2016 г.р., и девочку 2019 г.р. Судя по всему, погибли младшие дети.



Прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности. В СК возбудили дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум и более лицам».

24 февраля в Горно-Алтайске загорелся торговый центр, людям пришлось эвакуироваться через окна.