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Происшествия

Четверо мужчин ограбили, изнасиловали, задушили и закопали сибирячку в лесу

В Красноярском крае четверо россиян (двое местных жителей, двое из Воронежской области) обвиняются в грабеже, групповом изнасиловании, похищении документов, разбое и убийстве 41-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

23 июля 2021 года четверо мужчин в возрасте 20, 24, 30 и 34 лет выпивали в одном из кафе Красноярска. Там они познакомились с 41-летней женщиной, которой после закрытия заведения предложили продолжить совместный вечер.

Женщина согласилась, и они впятером поехали в лес.

Женщина уснула в автомобиле, по пути мужчины забрали у нее ювелирные украшения и, приехав в лес, трое из них изнасиловали ее.

После того, как она очнулась, злоумышленники забрали ее банковскую карту и стали требовать сказать им пин-код.

Для устрашения женщины мужчины вырыли яму. После этого обвиняемые сожги все ее документы, задушили проводом и закопали.

Похищенные ювелирные украшения сдали в ломбард и покинули территорию Красноярского края.

Об исчезновении жительницы Красноярска сообщили ее родственники. Тело погибшей было найдено 1 августа того же года.

Судом по ходатайству следствия всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, как пьяная женщина заживо закопала родную мать.

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