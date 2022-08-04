Четверо мужчин ограбили, изнасиловали, задушили и закопали сибирячку в лесу

23 июля 2021 года четверо мужчин в возрасте 20, 24, 30 и 34 лет выпивали в одном из кафе Красноярска. Там они познакомились с 41-летней женщиной, которой после закрытия заведения предложили продолжить совместный вечер.
Женщина согласилась, и они впятером поехали в лес.
Женщина уснула в автомобиле, по пути мужчины забрали у нее ювелирные украшения и, приехав в лес, трое из них изнасиловали ее.
После того, как она очнулась, злоумышленники забрали ее банковскую карту и стали требовать сказать им пин-код.
Для устрашения женщины мужчины вырыли яму. После этого обвиняемые сожги все ее документы, задушили проводом и закопали.
Похищенные ювелирные украшения сдали в ломбард и покинули территорию Красноярского края.
Об исчезновении жительницы Красноярска сообщили ее родственники. Тело погибшей было найдено 1 августа того же года.
Судом по ходатайству следствия всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, как пьяная женщина заживо закопала родную мать.