15 июня
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Происшествия

Пьяная женщина заживо закопала родную мать

В Волгоградской области 30-летняя женщина избила мать и закопала ее. Правоохранительные органы выяснили, что пенсионерка погибла от механической асфиксии, находясь под землей.

Лопата. Сад. Огород. Копать.
Лопата. Сад. Огород. Копать.
СС0

Жестокое убийство произошло в селе Ольховка.

По данным следствия, 30-летняя женщина, находясь в пьяном состоянии, поссорилась с 52-летней матерью и, разозлившись, нанесла ей молотком несколько ударов в область головы.

Затем подозреваемая принялась душить пожилую женщину. После чего она вытащила тело во двор домовладения, бросила в выкопанную яму и засыпала землей.

О совершенном преступлении женщина рассказала сожителю, а тот обратился в полицию.

В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что причиной смерти 52-летней пенсионерки явилась механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути, сообщает «Сибдепо» со ссылкой на СУ СК по Волгоградской области.

Ранее американскую автора эссе «Как убить мужа» приговорили к пожизненному заключению за убийство супруга.

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