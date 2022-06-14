Автора эссе «Как убить мужа» приговорили к пожизненному заключению за убийство супруга

Американскую писательницу Нэнси Крэмптон-Брофи, автора блога «Как убить мужа», приговорили к пожизненному заключению за убийство супруга. Об этом сообщает телекомпания NBC .

71-летней Крэмптон-Брофи дали пожизненный срок с правом условно-досрочного освобождения через 25 лет.

Отмечается, что в мае 2022 года суд признал женщину причастной к гибели мужа Дэниела Брофи. Его обнаружили мертвым с огнестрельными ранениями сердца. Писательницу задержали по обвинению в убийстве в сентябре 2018-го.

По данным следствия, у семьи Брофи были серьезные финансовые трудности. Чтобы получить страховку супруга, писательница пошла на преступление.

В 2011 году Нэнси Крэмптон-Брофи вела блог «Как убить мужа». Однако в ходе слушаний судья признала аргументы адвокатов, что использовать записи по этому делу против нельзя.

Несколько недель назад невеста из Сибири зарезала мужа во время свадьбы.