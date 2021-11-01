Четвертое уголовное дело завели на экс-директора «Энергостроя» из-за фонарей на Чуйском тракте

Новое уголовное дело о мошенничестве завели в Алтайском крае на экс-директора компании «Энергострой», пишет ТАСС , ссылаясь на краевую ФСБ.

Бывшего руководителя обвиняют в мошенничестве с общим ущербом почти в 100 млн рублей.

По госконтракту с ФКУ Упрдор «Алтай» он должен был установить фонари на Чуйском тракте, но использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству.

«В последующем он предоставлял документы с недостоверными сведениями о качестве выполненных работ, на основании которых заказчик эти работы принимал и оплачивал. Установленный ущерб федеральному бюджету составил свыше 99 млн рублей», — сказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело в стало уже четвертым по счету в отношении экс-директора. Все их объединили в одно производство.

Первое было возбуждено еще в марте, тогда ущерб был определен на сумму более 10 млн рублей.

Компания «Энергострой» выполняла работы по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)».