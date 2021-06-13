Чиновника федерального ведомства задержали по делу о крупном мошенничестве

Замглавы департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина задержали по делу о крупном мошенничестве. Речь идет о 20 млн рублей.

Коровин проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору».

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили ТАСС, что задержание связано с его деятельностью по предыдущему месту работы.

Коровин в разные годы служил в управлениях Федеральной противопожарной службы МЧС России.

«Следствие считает, что в период 2015—2017 гг. он вместе с соучастниками похитил более 20 млн рублей, выделенных на социальные выплаты сотрудникам МЧС», — рассказывал источник издания в правоохранительных органах.

Статья 159.2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее экс-министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев признал свою вину во взятке.