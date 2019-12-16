Чиновников на Алтае могут привлечь за смерть четверых детей на пожаре

Напомним, трагедия произошла 13 декабря. В результате пожара погибли двое взрослых и четверо детей в возрасте от полугода до 9 лет.
По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
По данным регионального управления Следственного комитета, несмотря на наличие фактов употребления родителями погибших детей спиртного и постановки семьи на учет, органами системы профилактики Завьяловского района не были в полной мере организованы мероприятия, направленные на изъятие детей.
Именно в этой связи и проводится доследственная проверка на предмет халатности должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль за условиями проживания несовершеннолетних.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.