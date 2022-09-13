Число ЧС в Сибири выросло почти вдвое и нанесло ущерб на 1,4 млрд рублей

В этом году ущерб от чрезвычайных ситуаций разного в Сибири вырос почти вдвое. Он достиг 1,4 млрд рублей, « Интерфаксу » сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Николай Патрушев отметил, что большинство ЧС вызваны наводнениями, пожарами и техногенными авариями. Причиненный ими ущерб — 1,4 млрд рублей — в два раза больше, чем в прошлом году.

Чтобы не допустить дальнейший рост, секретарь безопасности призвал активно внедрять в сибирских регионах новые технологии спасения.

«Не менее важно активнее внедрять новые технологии спасения людей, актуализировать подходы к организации гражданской обороны на основе передовых технологий защиты населения, материальных и культурных ценностей с учетом современных угроз, постоянно совершенствовать средства индивидуальной и коллективной защиты», — подчеркнул Патрушев.

Николай Патрушев также попросил обратить внимание на материально-техническую базу подразделений МЧС в регионах. Необходима замена устаревшего оборудования на новое и внедрение передовых технологий.