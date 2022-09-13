13 сентября
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Происшествия

Число ЧС в Сибири выросло почти вдвое и нанесло ущерб на 1,4 млрд рублей

В этом году ущерб от чрезвычайных ситуаций разного в Сибири вырос почти вдвое. Он достиг 1,4 млрд рублей, «Интерфаксу» сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Машина МЧС.
Машина МЧС.
ГУ МЧС по Алтайском краю.

Николай Патрушев отметил, что большинство ЧС вызваны наводнениями, пожарами и техногенными авариями. Причиненный ими ущерб — 1,4 млрд рублей — в два раза больше, чем в прошлом году.

Чтобы не допустить дальнейший рост, секретарь безопасности призвал активно внедрять в сибирских регионах новые технологии спасения.

«Не менее важно активнее внедрять новые технологии спасения людей, актуализировать подходы к организации гражданской обороны на основе передовых технологий защиты населения, материальных и культурных ценностей с учетом современных угроз, постоянно совершенствовать средства индивидуальной и коллективной защиты», — подчеркнул Патрушев.

Николай Патрушев также попросил обратить внимание на материально-техническую базу подразделений МЧС в регионах. Необходима замена устаревшего оборудования на новое и внедрение передовых технологий.

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