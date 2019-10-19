Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 13 человек

«На данный момент 13 погибших, 12 человек доставлены в больницы и 15 числятся пропавшими», — заявили в экстренном ведомстве.
Напомним, ранним утром в субботу, 19 октября, произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в районе населенного пункта Щетинкино.
Сооружение стояло на реке Сейба. Хлынувшая при прорыве дамбы вода затопила два рабочих общежития временного типа.
В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».