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Происшествия

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 13 человек

Количество погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 13 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные МЧС.

Вертолет МЧС МИ-8.
Вертолет МЧС МИ-8.
worldweapon.ru

«На данный момент 13 погибших, 12 человек доставлены в больницы и 15 числятся пропавшими», — заявили в экстренном ведомстве.

Напомним, ранним утром в субботу, 19 октября, произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в районе населенного пункта Щетинкино.

Сооружение стояло на реке Сейба. Хлынувшая при прорыве дамбы вода затопила два рабочих общежития временного типа.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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