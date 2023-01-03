Число жертв ДТП на барнаульской трассе выросло до пяти человек

Число погибших в аварии на трассе Барнаул — Рубцовск выросло до пяти человек. Об этом сообщает региональное ГИБДД.

Ранее было известно о четырех погибших — водителе «Лады» и его пассажирах, 37-летней женщине и двоих детей. Теперь стало известно, что в больнице скончался мужчина, находившийся в Lexus RX 300. Предварительно, речь идет о водителе.

Авария произошла 3 января на трассе Барнаул — Рубцовск, недалеко от села Поспелиха. Водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, в которой находилось трое человек.

Водитель ВАЗ и его пассажиры скончались на месте до приезда скорой помощи. Водителя иномарки и двое его пассажиров госпитализировали.