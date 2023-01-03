Страшное ДТП произошло на трассе Барнаул — Рубцовск. В ней погибли женщина и дети. Об этом сообщает « Инцидент Барнаул » и «Интерфакс».

Обновлено в 15:44.

Два легковых автомобиля — ВАЗ-2110 и Lexus RX 300 — столкнулись 3 января недалеко от села Поспелиха. Известно, что водитель «Лады» выехал на встречную полосу. В результате ДТП оба автомобиля съехали в кювет.

В результате ДТП, водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры — 37-летняя женщина и двое детей 14 и 12 лет — погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель автомобиля Lexus RX 300 и двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.

На место выехали скорая помощь и МЧС.

ДТП 3 января недалеко от села Поспелиха. Прокуратура АК.

Обновлено 16:00

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, которые способствовали гибели людей.

На место происшествия выехал прокурор Поспелихинского района Алексей Пыхтеев.

Ранее актеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки попали в ДТП с иностранным студентом на каршеринге.