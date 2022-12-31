Дед Мороз со Снегурочкой попали в ДТП

Водитель на каршеринге пытался перестроится в соседний ряд, но машина столкнулась с автомобилем, в котором ехали сказочные персонажи.
Актеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки в аварии обвинили оппонента. Он же, в свою очередь, пытался убедить сотрудников ДПС в невиновности, утверждая, что хотел перестроиться, но его не пропустили, пишет Газета.Ru.
Сотрудники ДПС выясняют причины и обстоятельства автомобильной аварии.
Ранее из-за «накачанной» ледяной Снегурочки уволили чиновника.
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