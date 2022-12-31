Из-за «накачанной» ледяной Снегурочки уволили чиновника

Он отвечал за строительство ледового городка и отвечал за качество работ при создании городских украшений, сообщает телеканал «Самотлор».
Созданный в Нижневартовске ледовый городок не понравился местным жителям — среди недочетов указали мутный лед и несоответствие ледяных фигур эскизам.
Горожане назвали габаритную скульптуру внучки Деда Мороза «суровой».
Ледовый городок — популярная на Крайнем Севере зимняя площадка развлечений, которая представляет собой установленные обычно на площади ледяные скульптуры, а также горки и «дворцы».
Ранее предновогодний дрифт устроила Снегурочка возле ТЦ в Барнауле.
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