31 декабря
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Жизнь

Из-за «накачанной» ледяной Снегурочки уволили чиновника

В Нижневартовске из-за «накачанной» ледяной статуи Снегурочки, которую высмеяли местные жители и пользователи соцсетей, уволили чиновника.

В алтайской резиденции Деда Мороза.
В алтайской резиденции Деда Мороза.
Анна Зайкова, altapress.ru

Он отвечал за строительство ледового городка и отвечал за качество работ при создании городских украшений, сообщает телеканал «Самотлор».

Созданный в Нижневартовске ледовый городок не понравился местным жителям — среди недочетов указали мутный лед и несоответствие ледяных фигур эскизам.

Горожане назвали габаритную скульптуру внучки Деда Мороза «суровой».

Ледовый городок — популярная на Крайнем Севере зимняя площадка развлечений, которая представляет собой установленные обычно на площади ледяные скульптуры, а также горки и «дворцы».

Ранее предновогодний дрифт устроила Снегурочка возле ТЦ в Барнауле.

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