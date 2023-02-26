26 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Число жертв взрыва газа в многоэтажке в Новосибирске выросло до 15 человек

Число жертв взрыва газа в многоквартирном доме в Новосибирске выросло до 15 человек. Пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Взрыв газа в жилом доме Новосибирска.
Взрыв газа в жилом доме Новосибирска.
Mash

44-летняя женщина стала пятнадцатой жертвой взрыва. Пострадавшую госпитализировали с травмой грудного отдела позвоночника и спинного мозга. Ее прооперировали в НИИТО и перевели в реабилитационный центр «Ортос».

24 февраля пациентке стало хуже, и ее перевели в реанимацию Бердской городской больницы. Врачи поставили предварительный диагноз «тромбоэмболия легочной артерии».

Интенсивная терапия не помогла, женщина скончалась.

По информации Telegram-канала, у женщины осталось двое детей. В момент трагедии старший был в школе, а младший успел выбежать на улицу и позвать на помощь.

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на ул. Линейной 9 февраля. Рухнули два подъезда: один полностью, другой частично.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость