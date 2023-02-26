Число жертв взрыва газа в многоэтажке в Новосибирске выросло до 15 человек

Число жертв взрыва газа в многоквартирном доме в Новосибирске выросло до 15 человек. Пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

44-летняя женщина стала пятнадцатой жертвой взрыва. Пострадавшую госпитализировали с травмой грудного отдела позвоночника и спинного мозга. Ее прооперировали в НИИТО и перевели в реабилитационный центр «Ортос».

24 февраля пациентке стало хуже, и ее перевели в реанимацию Бердской городской больницы. Врачи поставили предварительный диагноз «тромбоэмболия легочной артерии».

Интенсивная терапия не помогла, женщина скончалась.

По информации Telegram-канала, у женщины осталось двое детей. В момент трагедии старший был в школе, а младший успел выбежать на улицу и позвать на помощь.

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на ул. Линейной 9 февраля. Рухнули два подъезда: один полностью, другой частично.