Пять погибших, в том числе ребенок. Что известно о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

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Как произошел взрыв?

9 февраля в 7:43 в службу МЧС поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Линейной, 39 произошел взрыв газа. В результате обрушилось два подъезда — второй и третий, сообщает мэрия Новосибирска. Третий обрушился полностью, второй — частично.

Накануне по квартирам пострадавшего дома ходили незнакомцы и представлялись сотрудниками газовой службы. Они предлагали заменить оборудование на новое. Однако после сомнительной починки проблема не исчезала. По информации Mash, они ставили водный шланг, вместо газового.

Также за день до взрыва жители жаловались на сильный запах газа.