Пять погибших, в том числе ребенок. Что известно о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

9 февраля в 7:43 в службу МЧС поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Линейной, 39 произошел взрыв газа. В результате обрушилось два подъезда — второй и третий, сообщает мэрия Новосибирска. Третий обрушился полностью, второй — частично.
Накануне по квартирам пострадавшего дома ходили незнакомцы и представлялись сотрудниками газовой службы. Они предлагали заменить оборудование на новое. Однако после сомнительной починки проблема не исчезала. По информации Mash, они ставили водный шланг, вместо газового.
Также за день до взрыва жители жаловались на сильный запах газа.
Официальной причиной считают утечку газа. Прокуратура инициировала проверку.
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
На данный момент известно о пяти погибших. Среди них — двухлетний ребенок. Судьба 10 человек, в том числе троих детей, остается неизвестной
Для родственников открыта горячая линия — 8 (383) 23−99−999.
На место происшествия выехали 300 спасателей и более 80 единиц специальной техники. Продолжается разбор завалов.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что пострадавшим при взрыве газа на Линейной выплатят по 100 тыс. рублей, сообщает ngs.ru.
Пострадавшее здание восстанавливать не будут, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Всех жильцов планируют расселить как можно скорее.
После ЧП отключили отопления в 22 домах в Новосибирске, сообщает «Интерфакс».
Теплоснабжение 19 домов восстановится в ближайшее время.