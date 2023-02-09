Жильцам дома в Новосибирске мошенники накануне взрыва установили шланг для воды вместо газового

Жительница дома на ул. Линейной в Новосибирске рассказала, как люди, которые представились сотрудниками аварийной службы, поставили шланг для воды вместо газового. Об этом пишет Mash.

Днем 8 февраля к жительнице дома из третьего подъезда в квартиру позвонили для «проверки утечки». Пришла женщина лет 45 в синей робе, которая заявила, что в квартире необходимо менять шланг на кухне.

Хозяйка согласилась, вызвали так называемого сантехника — тоже мошенника. Тот шланг поменял — поставил водный вместо газового, взял за работу 1,6 тыс. рублей и ушел.

Хозяйка квартиры не обратила внимание, что газовый шланг отличается от того, который поставили «сотрудники аварийной службы».

Спустя некоторое время женщина почувствовала сильный запах газа, позвонила в Облгаз — там ответили, что это мошенники, их сейчас много.

Через 15 минут приехал настоящий работник, нашел утечку — устранил. Старшая по дому повесила объявление на подъезд: «Не доверять мошенникам-газовикам».

Утром 9 февраля газ в доме взорвался, рухнули два подъезда. Погиб один человек, пострадали восемь. Под завалами могут находиться еще люди.