9 февраля
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Происшествия

Жильцам дома в Новосибирске мошенники накануне взрыва установили шланг для воды вместо газового

Жительница дома на ул. Линейной в Новосибирске рассказала, как люди, которые представились сотрудниками аварийной службы, поставили шланг для воды вместо газового. Об этом пишет Mash.

Взрыв газа в Новосибирске.
Взрыв газа в Новосибирске.
Mash

Днем 8 февраля к жительнице дома из третьего подъезда в квартиру позвонили для «проверки утечки». Пришла женщина лет 45 в синей робе, которая заявила, что в квартире необходимо менять шланг на кухне.

Хозяйка согласилась, вызвали так называемого сантехника — тоже мошенника. Тот шланг поменял — поставил водный вместо газового, взял за работу 1,6 тыс. рублей и ушел.

Хозяйка квартиры не обратила внимание, что газовый шланг отличается от того, который поставили «сотрудники аварийной службы».

Спустя некоторое время женщина почувствовала сильный запах газа, позвонила в Облгаз — там ответили, что это мошенники, их сейчас много.

Через 15 минут приехал настоящий работник, нашел утечку — устранил. Старшая по дому повесила объявление на подъезд: «Не доверять мошенникам-газовикам».

Утром 9 февраля газ в доме взорвался, рухнули два подъезда. Погиб один человек, пострадали восемь. Под завалами могут находиться еще люди.

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