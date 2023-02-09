9 февраля
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Происшествия

Названа причина, почему произошел взрыв газа в жилом доме Новосибирска. Основная версия

Заявка на устранение утечки газа в пятиэтажном доме на ул. Линейной в Новосибирске зафиксировали от жильцов дома накануне, сообщает «Интерфакс».

Взрыв в Новосибирске.
Взрыв в Новосибирске.
Скриншот из видео РИА Новости.

Однако, по сообщению областной прокуратуры, утечка могла быть ликвидирована не полностью или несвоевременно. Это рассматривается среди основных версий произошедшей трагедии.

Прокуратура инициировала проверку.

Утром в новосибирской пятиэтажке произошел взрыв бытового газа на ул. Линейной. Обрушился подъезд (областной Следком сообщает об обрушении двух подъездов, — прим.ред.).

Погибли три человека (это предварительные данные), пострадали семь человек. Под завалами находятся люди.

Для родственников открыта горячая линия — 8 (383) 23−99−999.

Пожар после взрыва распространился на площади 300 квадратных метров. На момент написания новости распространившийся огонь локализовали.

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