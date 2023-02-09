Названа причина, почему произошел взрыв газа в жилом доме Новосибирска. Основная версия

Заявка на устранение утечки газа в пятиэтажном доме на ул. Линейной в Новосибирске зафиксировали от жильцов дома накануне, сообщает «Интерфакс».

Однако, по сообщению областной прокуратуры, утечка могла быть ликвидирована не полностью или несвоевременно. Это рассматривается среди основных версий произошедшей трагедии.

Прокуратура инициировала проверку.

Утром в новосибирской пятиэтажке произошел взрыв бытового газа на ул. Линейной. Обрушился подъезд (областной Следком сообщает об обрушении двух подъездов, — прим.ред.).

Погибли три человека (это предварительные данные), пострадали семь человек. Под завалами находятся люди.

Для родственников открыта горячая линия — 8 (383) 23−99−999.

Пожар после взрыва распространился на площади 300 квадратных метров. На момент написания новости распространившийся огонь локализовали.