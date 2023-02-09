Названа причина, почему произошел взрыв газа в жилом доме Новосибирска. Основная версия

Однако, по сообщению областной прокуратуры, утечка могла быть ликвидирована не полностью или несвоевременно. Это рассматривается среди основных версий произошедшей трагедии.
Прокуратура инициировала проверку.
Утром в новосибирской пятиэтажке произошел взрыв бытового газа на ул. Линейной. Обрушился подъезд (областной Следком сообщает об обрушении двух подъездов, — прим.ред.).
Погибли три человека (это предварительные данные), пострадали семь человек. Под завалами находятся люди.
Для родственников открыта горячая линия — 8 (383) 23−99−999.
Пожар после взрыва распространился на площади 300 квадратных метров. На момент написания новости распространившийся огонь локализовали.
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