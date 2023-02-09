Открыта горячая линия из-за ЧП в Новосибирске

На телефон доверия главка МЧС 8 (383) 23−99−999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе Новосибирска.

Родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, узнать об их состоянии, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства.

В школе № 85 для жильцов дома развернут пункт обогрева.

Взрыв газа на ул. Линейной произошел в 07:43 местного времени. Начался сильный пожар.

Погибли три человека, о чем сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Количество пострадавших — пятеро. Это предварительные данные.

Ведутся работы по разбору завалов.

К спасработам привлечены 197 человек и 61 единица техники. Задействованы аэромобильная группировка и кинологические расчеты. На мечте ЧП работают бригада центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой помощи и пять автомобилей негосударственных медслужб. МЧС усиливает группировку для проведения пожарно-спасательных работ.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники регионального СКР сообщают об обрушении двух подъездов, МЧС — об одном.