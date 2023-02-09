Открыта горячая линия из-за ЧП в Новосибирске

Родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, узнать об их состоянии, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства.
В школе № 85 для жильцов дома развернут пункт обогрева.
Взрыв газа на ул. Линейной произошел в 07:43 местного времени. Начался сильный пожар.
Погибли три человека, о чем сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Количество пострадавших — пятеро. Это предварительные данные.
Ведутся работы по разбору завалов.
К спасработам привлечены 197 человек и 61 единица техники. Задействованы аэромобильная группировка и кинологические расчеты. На мечте ЧП работают бригада центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой помощи и пять автомобилей негосударственных медслужб. МЧС усиливает группировку для проведения пожарно-спасательных работ.
Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники регионального СКР сообщают об обрушении двух подъездов, МЧС — об одном.
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