9 февраля
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Происшествия

ЧП в Новосибирске: обрушилось два подъезда многоэтажки. Есть погибшие

В Новосибирске обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома, уточняет региональный Следком.

Взрыв газа в Новосибирске.
Взрыв газа в Новосибирске.
Mash

Погибли два человека, о чем сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Количество пострадавших — пятеро. Это предварительные данные.

Из дома эвакуированы 50 человек.

Ведутся работы по разбору завалов.

К спасработам привлечены 197 человек и 61 единица техники. Задействованы аэромобильная группировка и кинологические расчеты. На мечте ЧП работают бригада центра медицины катастроф, 13 автомобилей скорой помощи и пять автомобилей негосударственных медслужб

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы.

Утром 9 февраля взрыв газа произошел в доме на улице Линейной — обрушился подъезд пятиэтажки. Это центр Новосибирска. На месте ЧП работают экстренные службы города.

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