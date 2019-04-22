Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262. Задержаны 13 подозреваемых

По последним данным, число жертв серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 262, пострадавших более 450, сообщают vesti.ru. Местные власти задержали 13 подозреваемых в причастности к взрывам.

Среди погибших граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании.

По информации посольства РФ на Шри-Ланке, россиян среди погибших и пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Первые шесть произошли в отелях Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа. Седьмой — около зоологического сада в Дехивале на западе страны, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.