Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262. Задержаны 13 подозреваемых

Среди погибших граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании.
По информации посольства РФ на Шри-Ланке, россиян среди погибших и пострадавших нет.
Как сообщалось ранее, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Первые шесть произошли в отелях Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа. Седьмой — около зоологического сада в Дехивале на западе страны, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.