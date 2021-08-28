Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13. На месте происшествия обнаружено тело еще одного человека, его личность устанавливается, сообщает ТАСС .

Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура по погибшим. Он отметил, что военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность.

Что произошло

Минобороны Казахстана вечером 26 августа сообщило о пожаре на складе с боеприпасами воинской части в Жамбылской области, пишет bfm.ru. Там хранилось более 500 тонн тротила.

Последовали не менее 10 взрывов.

В больницы поступили около 100 пострадавших, есть пропавшие без вести. Власти пока не сообщали об окончательной ликвидации возгорания на месте ЧП.

При тушении пожара на складах боеприпасов в Казахстане погиб начальник пожарной команды.