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Происшествия

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13. На месте происшествия обнаружено тело еще одного человека, его личность устанавливается, сообщает ТАСС.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура по погибшим. Он отметил, что военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность.

Что произошло

Минобороны Казахстана вечером 26 августа сообщило о пожаре на складе с боеприпасами воинской части в Жамбылской области, пишет bfm.ru. Там хранилось более 500 тонн тротила.

Последовали не менее 10 взрывов.

В больницы поступили около 100 пострадавших, есть пропавшие без вести. Власти пока не сообщали об окончательной ликвидации возгорания на месте ЧП.

При тушении пожара на складах боеприпасов в Казахстане погиб начальник пожарной команды.

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