При тушении пожара на складах боеприпасов в Казахстане погиб начальник пожарной команды

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до пяти.

На месте происшествия погиб начальник пожарной команды, который непосредственно руководил работой по тушению огня. Ранее он числился среди пропавших, сообщает ТАСС. Связь была потеряна с несколькими людьми, ведется их розыск.

Накануне в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Там хранилось более 500 тонн тротила.

Произошло более 10 взрывов. В больницы поступили 66 человек. Срочников, проходивших службу в этой воинской части, перевели на другие военные базы области.

Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих, пишет bfm.ru. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В районе воинской части, где произошли взрывы, эвакуировали жителей близлежащих домов

Минобороны Казахстана не исключает версию умышленного поджога.