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Происшествия

При тушении пожара на складах боеприпасов в Казахстане погиб начальник пожарной команды

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до пяти.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

На месте происшествия погиб начальник пожарной команды, который непосредственно руководил работой по тушению огня. Ранее он числился среди пропавших, сообщает ТАСС. Связь была потеряна с несколькими людьми, ведется их розыск.

Накануне в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Там хранилось более 500 тонн тротила.

Произошло более 10 взрывов. В больницы поступили 66 человек. Срочников, проходивших службу в этой воинской части, перевели на другие военные базы области.

Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих, пишет bfm.ru. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В районе воинской части, где произошли взрывы, эвакуировали жителей близлежащих домов

Минобороны Казахстана не исключает версию умышленного поджога.

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