В соседней с Алтаем республике прогремел взрыв в воинской части

60 человек получили травмы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Их доставили в больницу № 1 города Тараз. Ранения имеют различную степень тяжести. О погибших не сообщается.
В пресс-службе Минобороны уточнили, что пострадали 12 военнослужащих. Срочников, проходивших службу в этой воинской части, перевели на другие военные базы области.
К тушению пожара привлечены пожарные команды части. Им оказывают содействие пожарные расчеты регионального департамента по ЧС.
В районе воинской части, где произошел взрыв, эвакуировали жителей близлежащих домов, пишет bfm.ru.
Пожар на складе продолжается. На складе хранятся в основном инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета, пишет polit.ru.
Причины возгорания устанавливаются.