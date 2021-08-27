27 августа 28°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В соседней с Алтаем республике прогремел взрыв в воинской части

Пожар и последующий взрыв произошли возле склада воинской части в Жамбылской области Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0

60 человек получили травмы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Их доставили в больницу № 1 города Тараз. Ранения имеют различную степень тяжести. О погибших не сообщается.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что пострадали 12 военнослужащих. Срочников, проходивших службу в этой воинской части, перевели на другие военные базы области.

К тушению пожара привлечены пожарные команды части. Им оказывают содействие пожарные расчеты регионального департамента по ЧС.

В районе воинской части, где произошел взрыв, эвакуировали жителей близлежащих домов, пишет bfm.ru.

Пожар на складе продолжается. На складе хранятся в основном инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета, пишет polit.ru.

Причины возгорания устанавливаются.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость