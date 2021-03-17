Член партии власти ворвался в магазин, стал швырять продукты и довел продавца до инфаркта

В Астраханской области блогер из «Единой России» Григорий Галямов устроил шумную проверку в магазине и в итоге довел пожилую хозяйку торговой точки до инфаркта.

Галямов проводит своеобразные «рейды» по торговым точкам, выявляя просроченный товар. В очередном выпуске он явился в маленький продуктовый магазин поселка Лиман, стал швырять продукты на пол и предъявлять претензии к размещению товара.

В торговом зале произошла потасовка. Сотрудники магазина вызвали полицию, а женщине стало плохо. В итоге пожилую женщину госпитализировали с инфарктом, сообщает «Подъем».

Продавец и хозяйка магазина подали заявления в полицию, пишет «ПУНКТ-А». По их словам, Галямов толкался, возмущался, почему некоторые продукты не накрыты пленкой, почему не утилизирована просрочка. И написал встречное заявление по поводу недобросовестной работы магазина. Полиция назначила проверку.

Партийная реакция

В региональном отделении «Единой России» осудили поведение Галямова.

«Чем бы ни были мотивированны его действия, подобное поведение недопустимо не только для члена партии, но и для мужчины. Комиссия по партийному строительству и вопросам организационно-кадровой работы президиума регионального политсовета поставит вопрос о нарушении этических норм и исключении его из партии», — прокомментировал секретарь регионального отделения партии Геннадий Орденов.

На каком основании Галямов заявляется в магазины с проверками и портит товар — неизвестно, пишет «Росбалт». И он надеется сохранить партбилет.

Ранее в Башкирии депутат и член партии «Единая Россия» Артур Саттаров устроил скандал в магазине, отказавшись надеть маску.

Продукты депутату не продали, и тогда он решил вызвать полицию. После этого скандальная запись с камер видеонаблюдения попала в сеть.

История закончилась предсказуемо — Саттарова вызвали на политсовет «Единой России», где однопартийцы рассмотрели его поведение. Депутат заявил, что специально пришел в магазин без маски, поскольку якобы проверял, как продавцы соблюдают запреты и указы.

Однако такое оправдание не впечатлило единороссов и они объявили Саттарову выговор за неэтичное поведение депутата.

Также скандалист-проверяльщик принес публичное извинение руководству магазина и кассиру.